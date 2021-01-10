Ziya Eren'in takımı Crawley Town, Bielsa'yı eledi
Kayseri Erciyesspor'un eski başkanı Ziya Eren'in İngiltere 2. Ligi'nde sahibi olduğu Crawley Town takımı, İngiltere FA Cup 3. tur maçında Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United'ı 3-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.
Kayseri Erciyesspor'un eski başkanı Ziya Eren'in İngiltere 2. Ligi'nde sahibi olduğu Crawley Town takımı müthiş bir başarıya imza attı.
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Marcelo Bielsa yönetimindeki Premier Lig ekibi Leeds United'ı 3-0 mağlup eden Crawley Town bir üst tura adını yazdırdı.
Crawley Tone, 2.Lig'de 22 maç sonunda 34 puan topladı ve 6.sırada yer aldı