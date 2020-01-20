Ziya Erdal: “Maç için tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Zor maç olacağını biliyordum. Beşiktaş burada itici bir güçle oynuyor. Önce buna bir karşılık vermemiz gerekiyordu. İyi takımdan ziyade burada çok iyi bir arkadaşlık var. İnşallah bu böyle devam eder.” dedi.