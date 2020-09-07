Euro 2020 elemelerinde gösterdiği performansla çıtayı oldukça yükseğe çıkaran Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ne istediği gibi başlayamadı. Macaristan karşısında oyun olarak beklenenin altında kalan A Milliler, Sırbistan maçında daha iyi oynasa da sonucu alamadı. Golsüz biten maçın ardından taraflar 1'er puanla yetindi.

Rusya 2'de 2 yaptı

Sonuç böyle olunca da B Ligi 3. Grup'ta zirveyi zora soktuk. 19.00 seansında oynanan grubun diğer maçında 3 puanlı Rusya, Macaristan'ı 3-2'yle geçti, puanını 6'ya yükseltti. İlk maçta A Millilerimiz'i 1-0 deviren Macarlar ise 3 puanda kaldı. İlk maçlarını kaybeden Türkiye ile Sırbistan da dünkü sonuçların ardından puanla tanıştı, 3. ve 4. sıraya yerleşti. Kırmızı-Beyazlılar'ın hedefi kalan tüm maçlarını kazanarak hem grubu lider tamamlamak hem de Euro 2020 öncesinde rakiplere gözdağı vermek.