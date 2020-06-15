Zirvenin tek sahibi Beşiktaş

Türkiye’nin ilk ve en büyük espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin ikinci haftasında adeta Beşiktaş fırtınası esti. Haftanın derbisinde 1907 Fenerbahçe Espor’u mağlup eden siyah beyazlılar galibiyet serisini dört maça çıkararak tek başına liderlik koltuğuna oturdu. 10 karşılaşmaya sahne olan haftada öne çıkan diğer takımlar ise Dark Passage ve Galakticos ekipleri oldu. İki takım da haftayı kayıpsız kapatarak puan tablosunda üst sıralara yükseldi. Son KMF finalisti fastPay Wildcats ise Galakticos karşısında bu mevsimdeki ilk yenilgisini alırken son sıradaki Team Aurora, ligde galibiyet alamayan tek takım konumunda.

Derbi ateşi Vadi’den yükselmeye devam edecek

VFŞL’nin 3. haftası iki büyük maça sahne olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Galatasaray Espor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 21 Haziran Pazar ise Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe’nin karşısına çıkacak. VFŞL heyecanı https://www.nimo.tv/lolespor adresinde yaşanmaya devam edecek.