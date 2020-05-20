Zirvedeki takımların küme düşme hattıyla kaç maçı var?

TFF başkanı Nihat Özdemir, gerçekleştirilen son toplantının ardından 7 takımın küme düşmenin bu sezon için kaldırılması talebinde bulunduğunu açıkladı. Peki böyle bir karar alınırsa, zirvedeki takımlar etkilenir mi? İşte Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Sivasspor'un düşme hattı ile maç takvimi / fikstürü...

Trabzonspor düşme hattı ile 3, Kasımpaşa'nın 4 maçı var

Averajla lider konumda bulunan Trabzonspor'un düşme hattındaki Ankaragücü (17. sırada), Konyaspor (14.sırada) ve Kayserispor (son sırada) ile maçları bulunuyor. Averajla ikinci sırada bulunan Başakşehir'in ise Ankaragücü (17. sırada), Konyaspor (14.sırada), Kasımpaşa (13.sırada) ve Kayserispor (son sırada) ile maçları var. Hemen hemen iki takımın fikstürleri benzer ancak Başakşehir'in Kasımpaşa, Kayserispor ve Konyaspor maçları deplasmanda Trabzonspor'un ise sadece Kayserispor maçı dışarıda...

Galatasaray'ın 2 maçı, Sivasspor'un 5 maçı var

Galatasaray'ın düşme hattından sadece iki takım ile maçı var. Ligler yeniden başlarsa ilk maçı olan Ç.Rizespor (16.sırada) karşılaşması dışında sarı-kırmızılı ekip Ankaragücü ile (17.sırada) deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor'un ise son 8 maçının 5 tanesi düşme hattı ile olacak. Sivasspor kalan haftalarda 12.sıradaki Gençlerbirliği, 13.sıradaki Kasımpaşa, 14.sıradaki Konyaspor, 15.sıradaki Yeni Malatyaspor ve 18.sıradaki Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor (3)

Trabzonspor-Ankaragücü

Trabzonspor-Konyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

Başakşehir (3)

Ankaragücü-Başakşehir

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

Galatasaray (2)

Ç.Rizespor-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Sivasspor (5)

Konyaspor-Sivasspor

Sivasspor-Kayserispor

Kasımpaşa-Sivasspor

Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Sivasspor-Gençlerbirliği















