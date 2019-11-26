Zirvede Beşiktaş var! Tüm rakiplerini solladı

Yeni sezona teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetiminde başlayan Siyah-Beyazlılar, ilk haftalarda beklediği sonuçları alamamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının takıma uyguladığı yeni sistemden beklediği karşılığı alamaması sonrasında Kara Kartal, hem Süper Lig’de hem de UEFA Avrupa Ligi’nde peş peşe kayıplar yaşamıştı. Ligde 6 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş’ta, Abdullah Avcı’nın takımdaki geleceği, sıkıntıya girmişti. Eleştiri oklarını üzerine toplayan Avcı, bu duruma rağmen ilerleyen haftalarda çıkış yaşayacaklarını söyleyip camiadan sakin kalmasını istemişti. Tecrübeli hoca, söylediğini yaptı... Süper Lig’de ilk 6 haftada topladığı 5 puanla o haftayı 16. sırada düşme hattında tamamlayan Kartal, ardından çıktığı 6 mücadelede 5 galibiyet ve 1 beraberlik alıp yükselişe geçti.

Normal tabloda 3 puan geride

Süper Lig’de 12 hafta sonunda 21 puanla; Sivasspor, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe’nin ardından 5. sıraya yükselen Beşiktaş, lider Yiğidolar’ın sadece 3 puan gerisinde bulunuyor... Abdullah Avcı’nın öğrencileri, 7. ve 12. haftalar itibariyle çıktıkları karşılaşmalardan 16 puan toplayıp bu alanda son 6 haftalık performansıyla ligin en başarılı takımı oldu. Son 6 mücadeleden 16 puan çıkaran Beşiktaş’ı, bu periyot baz alındığında 15 puanla Sivasspor takip etti. Son 6 haftada 14 puan toplayan Başakşehir üçüncü, 4 galibiyet ve birer beraberlik ile yenilgi alan 13 puanlı Trabzonspor ise bu alanda 4. konumda yer aldı. Beşiktaş, bu süreçte kalesinde sadece 1 gol görüp bu alanda da en başarılı ekip oldu.

Hedef, zirvede kapatmak

Ligde 12. haftayı Burak Yılmaz’ın golüyle 1-0’lık Konyaspor galibiyetiyle kapatan Kara Kartal, ligde üst üste 6 karşılaşmasını İstanbul’da oynayacak. 13. hafta mücadelesinde Kayserispor’u pazartesi günü Vodafone Park’ta ağırlayacak olan Beşiktaş, ardından Kasımpaşa’ya konuk olacak. Kartal, Yeni Malatya’yla Dolmabahçe’de kozlarını paylaşıp sonrasında Fenerbahçe’yle deplasmanda oynayacak, ilk yarıda finali 27 Aralık’ta Gençlerbirliği’yle yapacak. Siyah-Beyazlılar, ikinci devreyi sahasındaki Sivas maçıyla açacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçlardan en az kayıpla kalan 5 haftanın ilk yarısını liderlik koltuğunda tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Aslıhan Çil