Zirve yürüyüşü yapan Trabzonspor yıkıldı!

Trabzonspor, Alanya’dan ağır yaralı dönüyor... Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-1 öne geçmesine rağmen, uzatmalarda kalesini gole kapatamayan Bordo- Mavililer, zirve yarışında ağır yara aldı. Ancak daha da önemlisi, saha içinde veriler kayıplardı. Önce ilk yarının sonuna doğru sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır, devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk tetkiklerin ardından, genç kalecinin geri dönüşüyle ilgili süre verilmezken, bugün MR çekileceği ve detaylı kontrollerin yapılacağı bildirildi. Sağlık ekibine yakın ilk kaynaklardan gelen bilgilere göre, Uğurcan’ın birkaç hafta formasından uzak kalma ihtimali bulunuyor.

İki maçı da etkileyecek

Bir diğer şok da kırmızı kart pozisyonunda yaşandı. 79. dakikada Hosseini, ortada hiçbir tehlike yokken rakibine çok sert bir müdahalede bulununca hakem tarafından oyundan atıldı. Trabzon hem 10 kişi kalıp skoru koruyamadı hem de gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçı öncesi kadrosunda fire vermiş oldu. Hosseni’nin 3 maç ceza alma ihtimali bulunuyor. Üst üste gelen bu şanssızlıklar, emin adımlarla zirve yürüyüşü yapan Trabzonspor cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.