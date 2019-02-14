Zirve yarışçısı Çaykur Rize!

Süper Lig’in ikinci yarısında 4 hafta geride kalırken, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş zirve yarışında 4 haftada 10 puan elde ederek iyi bir performans sergiledi.

14 Şubat 2019, Perşembe 05:58
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Zirve yarışçısı Çaykur Rize!

Süper Lig’in ikinci yarısında 4 hafta geride kalırken, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş zirve yarışında 4 haftada 10 puan elde ederek iyi bir performans sergiledi.

Bu 3 takımın yanı sıra ikinci yarının bir başka iyi takımı da Çaykur Rizespor oldu. İlk yarıyı 12 puanla ligin son sırasında tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda çıktığı 4 maçta topladığı 10 puanla 2 basamak birden yükseldi ve ligde kalmak için iddialı bir duruma geldi.

Sezonun ilk yarısında yalnızca 1 galibiyeti bulunan ve 17 haftada 12 puan toplayabilen Karadeniz ekibinde hedef Bursaspor deplasmanından da galibiyetle ayrılmak.

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