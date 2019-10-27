Türkiye’nin Kupası’nda tam 54 takım, bir üst tura yükselmek adına kıyasıya mücadele verecek. Ancak bu ekiplerden yalnızca 27’si adını 5. Tur’a yazdırabilecek. Süper Lig’de sezona şampiyonluk parolası ile giren ve zirvenin en önemli adayları arasında gösterilen Fenerbahçe de 4. Tur’da sahne alacak.

Mersin’de oynanacak

Sarı-Lacivertliler, çarşamba günü 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile kozlarını paylaşacak. Mersin’de oynanacak kritik karşılaşma 20.30’da başlayacak. Kanarya, zayıf rakibi karşısında vereceği tur mücadelesinden galip ayrılmayı hedeflerken, Mersin ekibi de büyük bir sürpriz gerçekleştirmenin hesaplarını yapıyor.

Fener 4. turda...

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Fenerbahçe, 4. Tur’da sahne alacak. Sarı-Lacivertliler, 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile kozlarını paylaşacak. Kanarya zayıf rakibi karşısında hata yapmak istemezken, Mersin ekibi de büyük sürpriz peşinde...

Rizespor sahneye çıkıyor

Lige iyi başlayan ancak son haftalarda parlak bir görüntü vermeyen Çaykur Rizespor, bu sezon ilk kez kupada mücadele edecek. Yeşil-Mavililer, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi 1074 Çankırıspor ile karşı karşıya gelecek. Salı günkü mücadelede 13.00’te oynanacak. Karadeniz temsilcisi, zayıf rakibi karşısında sürprize izin vermeyi düşünmezken, alacağı bir galibiyetle çıkışa geçmeyi hedefliyor. Çankırı ise Türkiye Kupası’ndaki serisini sürdürmeyi amaçlıyor. 1. Tur’da Boyabat’ı, 2. Tur’da Kastamonu’yu saf dışı bırakan Çankırıspor, asıl sürprizi bir önceki turda yaptı. Kırmızı-Siyahlılar, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Sakaryaspor’u penaltı atışları sonucunda 4-3 devirerek, 4. Tur’a yükseldi.

Göztepe'de hedef 2'de 2

Süper Lig’de inişlı çıkışlı performansı ile dikkat çeken Göztepe’nin, Türkiye Kupası’ndaki rakibi 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sivas Belediyespor... 3. Tur’da 3. Lig ekibi Yozgatspor’u 3-0 gibi rahat bir skorla geçen Sarı-Kırmızılılar, şimdi de Sivas Belediye engelini aşmayı hedefliyor. Bir önceki turda binlerce taraftarı önünde Kocaelispor’u deviren ve rakiplerine iddialı olduğunu gösteren Yeşil- Beyazlılar da, İzmir ekibini yenerek yoluna devam etmek istiyor. Salı günü oynanacak mücadele 18.30’da başlayacak ve kazanan ekip 5. Tur’a yükselecek.

Samsun’un rakibi Gümüşhanespor

Alt liglerin iddialı ekibi olan ve yıllardır Süper Lig umutlarını sürdüren Samsunspor, kupada çarşamba günü 13.00’te 2. Lig ekibi Gümüşhane ile karşılaşacak. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde uçuşa geçen ve lider Manisa’yı takip eden Kırmızı- Beyazlılar, Türkiye Kupası’nı da en az lig kadar önemsiyor. Ligde çok istikrarlı bir görüntü vermeyen Gümüşhane’de ise teknik direktör Fatih Akyel, Samsun karşısında alacağı galibiyetle kredisini artırmak istiyor.

Alanya formunu sürdürmek istiyor

Alanyaformunu sürdürmekistiyor Süper Lig’in sürpriz takımı olan ve zirve mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor da bu sezon ilk kez Türkiye Kupası’nda sahaya çıkacak. Turuncu- Yeşilliler salı günü saat 20.30’da sahasında 2. Lig ekibi İnegölspor’u konuk edecek. Akdeniz temsilcisi, ligdeki performansını kupada da sürdürmeyi planlıyor. İnegölspor ise Alanya karşısında mucize arayacak. Bursa ekibi, maç boyunca savunmayı güvenli tutarak, yakalayacağı kontrataklarla gol bulmayı ve bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Heyecan A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası’nda gelenek değişmedi... Türkiye’nin kupasının yayıncılığını yıllardır olduğu gibi yine Turkuvaz Medya üstlenecek. Türkiye Kupası’ndaki nefes kesecek karşılaşmalar ve birbirinden güzel gollerA Spor ekranlarından yayınlanacak.