Ziraat Türkiye Kupası'nda saat değişikliği

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında saat değişikliği oldu. 13 Şubat Perşembe günü oynanacak BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı ile Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor maçlarının başlama saatlerinde değişikliğe gidildi.

07 Şubat 2020, Cuma 15:13 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası'nda saat değişikliği

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında saat değişikliği oldu. 13 Şubat Perşembe günü oynanacak BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı 17:30'dan 17:00'ye alınırken Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor maçı 20:30'dan 19:15'e alındı.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, özellikle sert iklim nedeniyle maç saatleri ve program hakkında açıklamalarda bulunmuştu.



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