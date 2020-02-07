Ziraat Türkiye Kupası'nda saat değişikliği
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında saat değişikliği oldu. 13 Şubat Perşembe günü oynanacak BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı ile Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor maçlarının başlama saatlerinde değişikliğe gidildi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında saat değişikliği oldu. 13 Şubat Perşembe günü oynanacak BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı 17:30'dan 17:00'ye alınırken Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor maçı 20:30'dan 19:15'e alındı.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, özellikle sert iklim nedeniyle maç saatleri ve program hakkında açıklamalarda bulunmuştu.