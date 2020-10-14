Stat: Yeşiltepe Spor Kompleksi
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Şeyhmus Baysal xx, Selçuk Kaplan xx
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail xx, Yasin xx (İzlem Anıl dk. 86 ?), Fatih xx, Emre xx (Cihad dk. 81 ?), Akın xx (Talha dk. 74 x), Gökhan xx, Ali Kemal xx, İlker xx, Mücahit xx, Halil xx (Hakan dk. 86 ?), Sıddık xx
Adıyaman 1954 Spor: Türker x, Fatih x, Sami Can x, Okan x (Seyid Ahmet dk. 60 x), Hüseyin x (Ahmet dk. 81 ?),Osman x, Beytullah x (Mustafa dk. 60 x), Haluk x (Fuat dk.72 x), Alper x (Mustafa dk. 60 x), Taylan x, Selim x
Gol: Akın Akman (dk. 55) (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
Sarı Kartlar: Fatih, Ali Kemal, İsmail, Sıddık (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)