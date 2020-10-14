Ziraat Türkiye Kupası: Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Adıyaman 1954 Spor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Adıyaman 1954 Spor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 17:58 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası: Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Adıyaman 1954 Spor: 0

Stat: Yeşiltepe Spor Kompleksi

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Şeyhmus Baysal xx, Selçuk Kaplan xx

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail xx, Yasin xx (İzlem Anıl dk. 86 ?), Fatih xx, Emre xx (Cihad dk. 81 ?), Akın xx (Talha dk. 74 x), Gökhan xx, Ali Kemal xx, İlker xx, Mücahit xx, Halil xx (Hakan dk. 86 ?), Sıddık xx

Adıyaman 1954 Spor: Türker x, Fatih x, Sami Can x, Okan x (Seyid Ahmet dk. 60 x), Hüseyin x (Ahmet dk. 81 ?),Osman x, Beytullah x (Mustafa dk. 60 x), Haluk x (Fuat dk.72 x), Alper x (Mustafa dk. 60 x), Taylan x, Selim x

Gol: Akın Akman (dk. 55) (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

Sarı Kartlar: Fatih, Ali Kemal, İsmail, Sıddık (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

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