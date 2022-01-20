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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçları ne zaman oynanacak? Program belli oldu!

8-10 Şubat tarihleri arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmalarının programı açıklandı.

20 Ocak 2022, Perşembe 14:54 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçları ne zaman oynanacak? Program belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programı belli oldu. 8-9-10 Şubat tarihlerinde oynanacak Son 16 Turu'nun programı şu şekilde:

8 ŞUBAT SALI

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor

10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş - Göztepe

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