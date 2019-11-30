Ziraat Türkiye Kupası şenleniyor! Maçlar hangi kanalda?

Türkiye’nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası’nda devler sahne alıyor, heyecan artıyor... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un sahneye çıkacağı 5. Tur maçları salı günü başlıyor. Sezona ligde şampiyonluk hedefiyle başlayan ve kupaya bir önceki turda dahil olan Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu engelini aşmıştı. Sarı- Lacivertliler, bu turda da devler arasında vitrine çıkacak ilk takım. Kanarya, salı günü 20.45’te TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Kartal’ın rakibi 3. Lig’den Çarşamba günü ise Türkiye Kupası’nda hem Trabzon hem de Galatasaray mücadele edecek. Bordo-Mavililer 18.30’da TFF 1. Lig ekibi Altay’a konuk olacak. Bu maçın hemen ardından ise Sarı-Kırmızılılar, 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile kozlarını paylaşacak. Perşembe günü ise sahaya Beşiktaş çıkacak. Siyah-Beyazlılar, 20.45’te 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor’u konuk edecek. 4 büyük takım da hata yapmayarak, bir üst tura adını yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Heyecan fırtınası ATV ve A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası’nda gelenek değişmedi... Türkiye’nin kupasının yayıncılığını yıllardır olduğu gibi yine Turkuvaz Medya üstlenecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon’un da sahne alacağı Türkiye Kupası’ndaki nefes kesecek karşılaşmalar ve birbirinden güzel goller ATV ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Başakşehir'in rakibi Hekimoğlu Trabzon

Süper Lig’de iki sezondur şampiyonluğu kıl payı kaçıran Medipol Başakşehir de Ziraat Türkiye Kupası’nda bu hafta sahne alacak. Turuncu-Lacivertliler, 5. Tur mücadelesinde 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon ile kozlarını paylaşacak. Çarşamba günü 13.00’te başlayacak olan karşılaşma Trabzon’da oynanacak. Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden İstanbul ekibinin bu maça yedek oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor. 1. Lig ekibi Menemen’i 3-0 yenerek elediği önceki turda 5 yedek oyuncuya şans tanıyan Trabzon temsilcisi, rotasyonlu Başakşehir karşısında galibiyet arayacak.

Erokspor, Sivasspor'a karşı mucize peşinde

Bu sezon ortaya koyduğu futbolla dikkat çeken ve Süper Lig’in zirvesine yerleşen Demir Grup Sivasspor, Türkiye Kupası’nda da yoluna devam etmek istiyor. Bir önceki turda 2. Lig ekibi Başkent Akademi’yi 6-0 deviren Yiğido, bu turda 3. Lig ekibi Esenler Erokspor ile kapışacak. Salı günü İstanbul’da oynanacak mücadelede 18.30’da başlayacak. Kırmızı-Beyazlılar zayıf rakibine şans tanımadan sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Önceki turda Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-0 yenerek eleyen İstanbul ekibi Esenler Erok Süper Lig’in lideri karşısında mucize peşinde.

Malatya ilk kez sahneye çıkıyor

Süper Lig’in flaş takımlarından Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası 5. Turu’nda TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Salı günü Malatya’da oynanacak mücadele 14.30’da başlayacak. Sarı-Kırmızılılar bu sezon ilk kez sahne alacağı kupada Ankara temsilcisini devirerek, yoluna devam etmek istiyor. Keçiörengücü ise zor olanı yaparak, Doğu ekibini devirmeyi planlıyor.

Türkiye Kupası’nda Güney derbisi

Lige çok hızlı bir giriş yapan ancak son 4 maçında galibiyete hasret kalarak zirveden uzaklaşan Aytemiz Alanyaspor, Salı günü Adanaspor ile karşılaşacak. 4. Tur’da İnegöl engelini 3-0 gibi rahat bir sonuçla aşan Turuncu-Yeşilliler, Güney derbisini kazanarak Turuncu-Beyazlılar’ı saf dışı bırakmayı amaçlıyor. Akdeniz ekibi, Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu olarak gözüken kupaya oldukça önem veriyor.