Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor kupasını aldı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor , Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törene; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, Nuri Akın, İsmail Erdem ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz katıldı. Törende önce Yukatel Kayserispor, ardından da şampiyon Demir Grup Sivasspor teknik heyeti ve futbolcularına madalyaları takdim edildi.

Daha sonra Demir Grup Sivasspor'un takım kaptanları Hakan Arslan ile Ziya Erdal'a kupayı Ali Düşmez ve İsmail Erdem verdi. Kırmızı-beyazlı futbolcular birlikte kaldırdıkları kupayla coşkulu anlar yaşayarak poz verdi.

Öte yandan ZTK Finali'nin futbolcusu müsabakayı takip eden basın mensuplarının oylarıyla Kayserispor kalecisi Silviu Lung seçildi.







