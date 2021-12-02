Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe - Kahta 02 Spor: 5-0

İzmir ekibinin gollerini 20 ve 55'inci dakikada Ndiaye, 42'nci dakikada Kahraman, 79'uncu dakikada Arslanagic, 86'ncı dakikada ise Baku kaydetti.
20'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Beykan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ndiaye, topu uzak köşeye gönderdi: 1-0.
42'nci dakikada soldan Beykan'ın ortasında arka direkte Kahraman kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.
İlk yarı Göztepe 'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
55'inci dakikada ceza sahasında Arslanagic'in kafayla indirdiği topu yakın mesafeden Ndiaye filelere gönderdi: 3-0.
79'uncu dakikada sağdan Efe Can'ın ortasında ön direkte Arslanagic kafayla farkı 4'e çıkardı: 4-0.
81'inci dakikada Baku'nun sağ çaprazdan şutunda top direğe de çarparak dışarı çıktı.
86'ncı dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topla ceza sahasında buluşan Baku, sert bir vuruşla ağları sarstı: 5-0.
Göztepe müsabakayı 5-0 kazandı.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Sabri Öğe (xx), Onur Gülter (xx)
GÖZTEPE: Megyeri (xx) (Dk. 59 Arda xx) - Yusuf (xx), Arslanagic (xxx), Kahraman (xxx), Murat (xx) (Dk. 59 Erkam xx), Nwobodo (xx) (Dk. 59 Ege xx), Tijanic (xx) (Dk. 46 Efe Can xxx), Beykan (xxx) (Dk. 75 Soner xx), Baku (xxx), Lourency (xx), Ndiaye (xxx)
KAHTA 02 SPOR: Onur (x) - Gürkan (x), Emrullah (x), Osman Çağlar (x), Murat Şamil (x) (Dk. 56 Tunahan x), İsmail (x) (Dk. 87 İsmail), İdris (x) (Dk. 56 Muhammed Çoban x), Ömer Faruk (x), Mehmet Berber (x), Mehmet Doğan (x) (Dk. 46 Serdar x), Barış (x) (Dk. 76 Muhammed Eroğlu x)
GOLLER: Dk. 20 - Dk. 55 Ndiaye, Dk. 42 Kahraman, Dk. 79 Arslanagic, Dk. 86 Baku (Göztepe)
SARI KARTLAR: Emrullah (Kahta 02)
İZMİR (DHA)