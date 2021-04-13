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Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir Göksel Aksel Stadyumu'nda oynanacak

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Türkiye Kupası finali, 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

13 Nisan 2021, Salı 15:09 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir Göksel Aksel Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı.



TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi. 


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