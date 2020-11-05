Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor - Etimesgut Belediyespor: 4-5 (Penaltılarla)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda TFF 1'inci Lig temsilcisi Akhisarspor, Misli.com 2'nci Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'a evinde seri penaltılar sonucu 5-4 mağlup olarak elendi
Ziraat Türkiye Kupası'nı 2018 yılında müzesine götüren, 2019'da ise final oynayan Akhisarspor, bu sonuçla üst üste ikinci kez kupaya ilk maçta veda etti. Normal süresi ve 15'er dakikalık iki uzatma bölümü golsüz sona eren maçta Akhisar'da Bertuğ, Bjarnason, Taha ve Vrsajevic penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Çekdar ile Hadzic ise atışlarını kaçırdı. Etimesgut Belediyespor'da Mikail, Berkay, Berat, Mehmet Taşcı ve Yasin Görkem atışları golle sonuçlandırdı. İlk atışı kullanan Alaettin Batuhan ise vuruştan faydalanamadı.
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Sinan Dereci, Erhan Gündoğdu, Ömer Lütfü Aydın
AKHİSARSPOR: Halil - Bora (Dk. 78 Bjarnason), Onurcan (Dk. 109 Taha), Oğuzcan (Dk. 66 Hadzic), Berat Onur (Dk. 88 Kadir), Yavuz Serkan (Dk. 66 Vrsajevic), Mert Efe (Dk. 46 Çekdar), Göksu, Doğukan, Ali Kaan, Bertuğ
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Özkan - Alim (Dk. 83 Berat), Eyüpcan, Recep (Dk. 46 Erdi) (Dk. 60 Yasin Görkem), Mehmet Taşçı, Mikail, Şahin (Dk. 103 Berkay), Alaettin Batuhan, Halil, Mehmet Zahit (Dk. 120 Kaan), Yusuf (Dk. 103 Ahmet)
SARI KARTLAR: Bora (Akhisarspor) - Recep (Etimesgut Bld)