Ziraat Türkiye Kupası'nı 2018 yılında müzesine götüren, 2019'da ise final oynayan Akhisarspor, bu sonuçla üst üste ikinci kez kupaya ilk maçta veda etti. Normal süresi ve 15'er dakikalık iki uzatma bölümü golsüz sona eren maçta Akhisar'da Bertuğ, Bjarnason, Taha ve Vrsajevic penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Çekdar ile Hadzic ise atışlarını kaçırdı. Etimesgut Belediyespor'da Mikail, Berkay, Berat, Mehmet Taşcı ve Yasin Görkem atışları golle sonuçlandırdı. İlk atışı kullanan Alaettin Batuhan ise vuruştan faydalanamadı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Sinan Dereci, Erhan Gündoğdu, Ömer Lütfü Aydın

AKHİSARSPOR: Halil - Bora (Dk. 78 Bjarnason), Onurcan (Dk. 109 Taha), Oğuzcan (Dk. 66 Hadzic), Berat Onur (Dk. 88 Kadir), Yavuz Serkan (Dk. 66 Vrsajevic), Mert Efe (Dk. 46 Çekdar), Göksu, Doğukan, Ali Kaan, Bertuğ

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Özkan - Alim (Dk. 83 Berat), Eyüpcan, Recep (Dk. 46 Erdi) (Dk. 60 Yasin Görkem), Mehmet Taşçı, Mikail, Şahin (Dk. 103 Berkay), Alaettin Batuhan, Halil, Mehmet Zahit (Dk. 120 Kaan), Yusuf (Dk. 103 Ahmet)

SARI KARTLAR: Bora (Akhisarspor) - Recep (Etimesgut Bld)