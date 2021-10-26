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Ziraat Türkiye Kupası - Adanaspor: 2 - Adıyaman FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor, TFF 2. Lig’de mücadele eden Adıyaman FK’yi 2-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

26 Ekim 2021, Salı 23:03 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası - Adanaspor: 2 - Adıyaman FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor, TFF 2. Lig’de mücadele eden Adıyaman FK’yı konuk etti. Turuncu-Beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrılarak 4. tura yükseldi.

Stat: Yeni Adana     

Hakemler: Batuhan Gültek, Burak Gültek, Harun Reşit Güngör     

Adanaspor: Özer Enes Soylu, Muhammed Ömer Çakı, Benasser, Cem Özdemir (Dk. 69 Celil Özdemir), Tetteh, Harun Kaya (Dk. 87 İsmail Erdoğan), Orkan Çınar (Dk. 79 Bruns), Samed Ali Kaya (Dk. 69 Ahmethan Köse), Evren Korkmaz (Dk. 46 Donkor), Rüştü Hanlı, Kingsley     

Adıyaman FK: Türker Dırdıroğlu, Seydi Kayasoy, Hüseyin Ekici, Göktan Işılak, Doğan Can Gölpek (Dk. 74 Taylan Özgün), Osman Torun, Mustafa Çağlayan, Mert Arabacı, Muhammet Akpınar (Dk. 68 Umut Aydın), Hakan Olkan (Dk. 82 Emirhan Subaş), Ogün Özçiçek (Dk. 82 Emin Altunay)     

Goller: Dk. 40 Tetteh, Dk. 90 Kingsley (Adanaspor)     

Sarı kartlar: Dk. 76 Donkor, Dk. 90 3 İsmail Erdoğan (Adanaspor), Dk. 90 3 Mustafa Çağlayan (Adıyaman FK)     

ADANA (AA)

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