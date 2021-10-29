Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi, 2 Kasım’da yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 2 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, kura çekimi saat 15.00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor’dan canlı yayımlanacak.

4. eleme turunda Spor Toto Süper Lig’den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor , Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe , İttifak Holding Konyaspor , Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük ve 3. eleme turunu bay geçen GZT Giresunspor ile 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne ve seribaşı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.