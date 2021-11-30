10. dakikada Yunus Akgün’ün sağdan kullandığı kornerde Mario Balotelli yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0
14. dakikada Balotelli, ceza sahasına doğru yönelen Yunus’a pası attı. Yunus topu kontrol ederek şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu.2-0
21. dakikada Sinan defans arkasına topu gönderdi. Topu alan Yunus ileride Metehan’a pasını verdi. Topu kontrol eden Metehan, sol çaprazdan şutunu çekerken meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
23. dakikada orta alanda rakipten topu alan Balotelli defans arkasına koşan Metehan’a topu gönderdi.
26. dakikada Yunus Akgün sağ taraftan yerden pasını Bjarnason’a gönderdi. Bjarnason topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
33. dakikada Metehan’ın yerden pasında, gelişine topa vuran Bjarnason meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0
41. dakikada Balotelli sağ taraftan içeri orta açtı. Metehan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-0
47. dakikada Kaan, kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye şutunu çekti. Kaleci İbrahim topu köşeden çıkarttı.
68. dakikada sol kanattan çalımlayıp geçen Metehan ceza sahasına ortasını açtı. Savunma top Assombalonga’ya gelmeden uzaklaştırdı.
75. dakikada Gökhan İnler orta sahadan ceza sahası içinde bulunan Vargas’a topu gönderdi. Vargas topu kontrol ederek şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90. dakikada sağ kanattan Tarık ceza sahasına ortasını açtı. Akintola’nın kafa vuruşunda kaleci çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
İHA