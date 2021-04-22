AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk kupası sahibini buldu. Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart arasında oynanan final serisi müthiş bir rekabete sahne oldu. Normal sezonu da ilk iki sırada bitiren iki güçlü rakibin mücadelesi final serisinin 4. maçında sonlandı. Ziraat Bankkart, 2-1'lik üstünlükle çıktığı Burhan Felek'te Fenerbahçe'nin tüm geri dönüşlerine rağmen, tie-break'te zafere gitti ve maçı 3-2 kazanmanın yanı sıra, final serisinden de 3-1 galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızı-Beyazlılar aynı zamanda tarihinde ilk kez lig kupasını müzesine de taşımış oldu.

Finalin en iyileri

En iyi pasör: Arslan Ekşi (Ziraat)

En iyi smaçör: Martin Atasanov (Ziraat)

En iyi orta: Graham Vigrass (F.Bahçe)

En iyi p.çaprazı: Wouter Ter Maat (Ziraat)

En iyi libero: Hasan Yeşilbudak (F.Bahçe)

MVP: Arslan Ekşi (Ziraat)

Paidar Demir Özel Ödülü: Bedirhan Bülbül (Ziraat)