Fenerbahçe HDI Sigorta’yı 2020-2021 sezonu play-off final serisinde 3-1 yenerek mutlu sona ulaşan başkent kulübünün başkanı İlker Mert ve başantrenör Giampaolo Medei, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe HDI Sigorta’yı 2020-2021 sezonu play-off final serisinde 3-1 yenerek mutlu sona ulaşan başkent kulübünün başkanı İlker Mert ve başantrenör Giampaolo Medei, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

40. yıldaki şampiyonluk nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade eden İlker Mert, "Yılların hasretini bitirmek hepimiz için çok kıymetli ve anlamlı. Hem saha içi hem saha dışında yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri ile bu sezon pandemi olmasına rağmen güzel işler başardığımızı düşünüyorum." dedi.

Kırmızı-beyazlı takımın yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle 3 kez karantinaya girdiğine dikkati çeken Mert, zor günler geçirdiklerini ve ilk 5 maçın 3’ünde mağlup olarak sezona başladıklarını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle birçok karşılaşmada 18-19 yaşındaki alt yapıdan yetişen oyuncularla mücadele ettiklerini dile getiren Mert, şöyle devam etti:

"Son maçımızda milli takım kaptanı olan pasörümüz sakatlandı. Bu esnada 19 yaşındaki genç pasörümüz oyuna girdi ve ilk kez final serisinde bir maçta oynamasına rağmen çok başarılı bir performans sergiledi. Özetle herkes yüreği ile oynadı. Ve ne olursa olsun asla vazgeçmedik. Hep çevremize umut olmaya gayret ettik."

Altyapıya yeni tesis

Başkan Mert, pandemi koşullarına rağmen yeni bir alt yapı tesisi inşa ettiklerini belirterek, "Bu tesisle birlikte alt yapı sporcularımıza çok güzel olanaklar sağladık." diye konuştu.

Maçların seyircisiz oynanmasına karşın taraftarla dijital ortamlardan iletişimi canlı tutarak ortak projeler ürettiklerine değinen Mert, "Örneğin çocuklarımıza yönelik dijital resim sergisi açtık, içimizde müzik konusunda yetenekli taraftarımızla şarkı yarışmaları düzenledik. Pek çok farklı ilde taraftar grubumuz Zirve, "Zirve Ormanları" kurdu. Maç esnasında sanal ortamlarda bir araya gelerek pozitif bir atmosfer oluşturmaya çalıştık. Taraftarımız Türkiye’nin en organize taraftar gruplarından birisi oldu. 7’den 70’e herkes şenlik havasında maçlarımızı izledi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye değer kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Mert, şunları söyledi:

"Avrupa Kupası’nı son sette kaybederek ikinci olduk ama Türkiye Şampiyonu olduğumuz için de çok mutluyuz. Bu şampiyonluk 40 yıllık tarihi olan takımımızın ilk şampiyonluğu olduğu için de ayrıca gururluyuz. 40 yıldır bu kulübe emek vermiş tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Zorlu koşullarda Efeler Ligi’nde mücadele eden tüm takımlarımızı da tebrik ediyoruz. Bundan sonra amacımız sağladığımız bu başarıyı sürdürülebilir kılmak."

"Sonu şampiyonlukla bitti"

Ziraat Bankkart Başantrenörü Giampaolo Medei, "Pandemi nedeniyle lige zorlu bir başlangıç yapsak da sonu şampiyonlukla bitti." dedi.

Lig ve Avrupa’da olmak üzere sıkışık bir fikstürde mücadele ettiklerine dikkati çeken İtalyan antrenör, "Sezon içerisinde güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Biri Avrupa Kupası’nda olmak üzere 2 final oynadık, ligi kazandık. Bütün oyuncularımı, yönetimi ve teknik ekibimi kutluyorum. Kulübe 40. yaşında bu mutluluğu yaşattığımız için ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.