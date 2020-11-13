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Ziraat Bankkart son 16 turuna yükseldi

Erkekler CEV Challenge Kupası’nda Ziraat Bankkart, son 32 turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores’e 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi. Ziraat Bankkart, yine Ankara’da oynanan turun ilk maçını 3-1 kazanmıştı.

13 Kasım 2020, Cuma 23:21 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankkart son 16 turuna yükseldi

Erkekler CEV Challenge Kupası’nda Ziraat Bankkart, son 32 turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores’e 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi. Ziraat Bankkart, yine Ankara’da oynanan turun ilk maçını 3-1 kazanmıştı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Ignat Mitev (Bulgaristan)

Fonte Bastardo Azores: Neves, Ferreira, Felicio, Gomes, Goncalves, Mendes (Del Valle, Cunha, Moreira, Pereira)

Ziraat Bankkart: Halil İbrahim Yücel, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Atanasov, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Muhammet Ertuğrul, Emin Gök, Cafer Kirkit, Mustafa Çervatoğlu, Yusuf Erken)

Setler: 25-23, 21-25, 27-25, 22-25, 15-9

Süre: 131 dakika (25, 25, 33, 33, 15)


ANKARA (AA)

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