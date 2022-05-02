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Ziraat Bankkart, seride 2-0 öne geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı, ikinci maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 25-23, 15-25, 25-21 ve 25-23’lük setlerle 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

02 Mayıs 2022, Pazartesi 22:52 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankkart, seride 2-0 öne geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı, ikinci maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 25-23, 15-25, 25-21 ve 25-23’lük setlerle 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Final etabının 3. maçı 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Salon: Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Bruno, Vigrass, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Vucicevic, Selçuk Keskin, Abdullah Çam)

Setler: 25-23, 15-25, 25-21, 25-23

Süre: 120 dakika (29, 26, 32, 33)

İSTANBUL (İHA)

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