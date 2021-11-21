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Ziraat Bankkart-Cizre Belediyespor maç sonucu: 3-1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasında Ziraat Bankart, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

21 Kasım 2021, Pazar 19:06 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankkart-Cizre Belediyespor maç sonucu: 3-1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasında Ziraat Bankart, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Atanasov, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş (Berkay Bayraktar, Ahmet Samet Baltacı, Tuinstra, Aykut Gedik)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Andaç Kapan (Umut Demir, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Selim Demir)

Setler: 25-15, 25-18, 22-25, 25-17

Süre: 97 dakika (21, 24, 29, 23)

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