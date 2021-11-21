Ziraat Bankkart-Cizre Belediyespor maç sonucu: 3-1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasında Ziraat Bankart, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Atanasov, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş (Berkay Bayraktar, Ahmet Samet Baltacı, Tuinstra, Aykut Gedik)
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Andaç Kapan (Umut Demir, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Selim Demir)
Setler: 25-15, 25-18, 22-25, 25-17
Süre: 97 dakika (21, 24, 29, 23)