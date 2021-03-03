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Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası’nda finalde

CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Ziraat Bankkart, Çekya’nın Lvi Prag’ı takımını 3-1 kazandığı maç sonucunda oynanan altın sette 15-12 yenerek finale yükseldi.

03 Mart 2021, Çarşamba 23:51 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası’nda finalde

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Ziraat Bankkart, Çekya’nın Lvi Prag’ı takımını 3-1 kazandığı maç sonucunda oynanan altın sette 15-12 yenerek finale yükseldi. Çekya’da oynanan ilk karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ilia Penkov (Bulgaristan), Siarhei Budzeika (Belarus)

Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)

Lvi Prag: Nedeljkovic, Janouch, Smith, Spulak, Mihajlovic, Patak (Jezek, Pliasetskyi, Toman, Vodicka)

Setler: 26-28, 25-18, 25-21, 25-19

Süre: 113 dakika (29, 26, 34, 24)

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