Ziraat Bankkart - Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 25. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.
Salon: Başkent
Hakemler: Ayşim Erginay, Hatice Özmen Yıldız
Ziraat Bankkart: İzzet Alp Akkuş, Cafer Kırkıt, Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken, Atanasov, Burakhan Tosun (Can Ayvazoğlu, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Arhavi Voleybol: Anıl Tatar, Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Seymen Şenyüzlü, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş (Cengiz Tuna İnanç, Yılmaz Baran)
Setler: 25-5, 25-14, 25-10
Süre: 57 dakika (17, 21, 19)