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Ziraat Bankkart - Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 25. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

30 Ocak 2021, Cumartesi 19:31 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankkart - Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 25. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

Salon: Başkent

Hakemler: Ayşim Erginay, Hatice Özmen Yıldız

Ziraat Bankkart: İzzet Alp Akkuş, Cafer Kırkıt, Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken, Atanasov, Burakhan Tosun (Can Ayvazoğlu, Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Arhavi Voleybol: Anıl Tatar, Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Seymen Şenyüzlü, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş (Cengiz Tuna İnanç, Yılmaz Baran)

Setler: 25-5, 25-14, 25-10

Süre: 57 dakika (17, 21, 19)

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