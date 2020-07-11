Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, Hollandalı oyuncu Maarten van Garderen ve Arslan Ekşi’yi transfer etti. Başkent ekibi, yeni sezon öncesi kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi.

Ziraat Bankası, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Maarten van Garderen ve Arslan Ekşi’nin transferlerini duyurdu.