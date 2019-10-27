AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Ziraat Bankası, evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Salim Bekdaş
ZİRAAT BANKASİ: Poglajen, Emin Gök, Silva, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Enaboifo, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Berkan Eryüz, Caner Pekşen (Beytullah Hatipoğlu, Uğur Güneş, Ahmet Umur Şahin, Emre Berat Fırat, Ekrem Caner Çiçekoğlu)
SETLER: 25-11, 25-13, 25-18
SÜRE: 68 dakika (21, 22, 25)