Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları başladı. Corona virüs ekonomik tedbirler kapsamında bankalar düşük ve orta gelirli grupta yer kesimler için 6 ay ödemesiz düşük faizli Temel İhtiyaç Desteği kredisi verilecek. Başvuru detayları Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank resmi internet sitesi üzerinde paylaşıldı. 10 bin TL kredi imkanına SMS yolu ile başvuru gerçekleştirilebiliyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın kredisine nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Temel İhtiyaç Kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar haberimizde.

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

Bireysel İhtiyaç Destek Kredisine başvurmak için hemen tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Örnek Ödeme Tablosu;

Örnek Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı

(Sonraki 30 ay boyunca)

10.000 36 ay 6 ay 376.- TL

7.500 36 ay 6 ay 282.-TL

5.000 36 ay 6 ay 188.- TL

Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır, şartları neler?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına Ziraat bankası resmi internet sitesi üzerinden formu doldurarak yapabilirsiniz.

6 Ay Ödemesiz Örnek Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi

10.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 376 TL taksit ödeyecek.

7.500 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 282 TL taksit ödeyecek.

5.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 188 TL taksit ödeyecek.



























