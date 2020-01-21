Ziraat Bankası-Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, konuk ettiği Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

21 Ocak 2020, Salı 19:56 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankası-Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, konuk ettiği Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Ziraat Bankası: Poglajen, Silva, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Ahmet Samet Baltacı)

Arhavi Voleybol: Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Berk Özbek, Alper Özdemir, Fatih Cihan, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Umut Şahin)

Setler: 25-19, 25-20, 25-21

Süre: 80 dakika (26, 29, 25)

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