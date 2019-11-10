Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Ziraat Bankası, Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.
Ziraat Bankası: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Sarı
Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Hierrezuelo, Poglajen, Emin Gök, Escobar (Selim Demir, Berkay Bayraktar)
Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev (Mert Tetik, Alperay Demirciler, Semih Çelik, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Ahmet Arslan)
Setler: 25-16, 25-22, 25-22
Süre: 90 dakika (27, 30, 33)