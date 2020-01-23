Zion Williamson’dan NBA’deki ilk karşılaşmasında 22 sayı

New Orleans Pelicans’ın çaylak oyuncusu Zion Williamson, San Antonio Spurs’e 121-117 yenildikleri Amerikan Basketbol Ligi (NBA) kariyerinin ilk maçında 22 sayı attı.

NBA’e 12 maçla devam edildi. 2019 NBA Draft’ında New Orleans Pelicans tarafından ilk sırada seçilen ancak sağ dizinden geçirdiği ameliyat nedeniyle forma giyemeyen Williamson, kariyerinin ilk NBA karşılaşmasına çıktı.

Takımının Spurs’e 121-117 yenildiği mücadelede 18 dakika sahada kalan Williamson, 22 sayı ve 7 ribaunt üretti. 4’te 4 üç sayı isabetiyle oynayan 19 yaşındaki forvet, ilk maçında bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Üst üste 3. galibiyetini elde eden Spurs’te LaMarcus Aldridge 32 sayı, 14 ribaunt, DeMar DeRozan da 20 sayı, 5 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

AA