Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3.hafta maçında yarın İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda yarın saat 22:00’de başlayacak mücadele öncesinde Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve İspanyol oyuncu Sergio Ramos, basın toplantısı düzenledi.

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Fransız teknik adam Zidane Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladıklarını ifade etti ve Galatasaray maçını kazanmak istediklerini vurguladı. Ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten başarılı teknik adam, ''Herkesten çok oyuncularım kazanmak istiyor. Hepimiz fazlasıyla motiveyiz, Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık. Hangi durumda, hangi pozisyonda olduğumuzu biliyorum. Yarınki maç için 3 puan almalıyız. Bunun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

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Zidane'ın açıklamaları şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladıklarını ve Galatasaray maçını kazanmayı çok istediklerini dile getiren Zidane, ''Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız. 18 yıldır Real Madrid'deyim. Baskıya alışığım. Bu tür ambiyanslarda oynamaya tecrübeliyiz. Kalan tüm maçlarımızı, yarından başlayarak kazanmak istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

'Real Madrid'de kalmak istiyorum'

Real Madrid'deki geleceği tartışılan Zidane, Galatasaray maçının kaybedilme ihtimali ile ilgili sorulan soruya, "Dedikodular elbette beni rahatsız ediyor. Ben elimden geleni yapacağım. Yarın itibarıyla üç puan almaya başlamak istiyoruz. Gelecek hakkında karar verecek olan başkandır. Ben elimden geldiğince Real Madrid'de kalmak istiyorum. Ben burada kalmaktan ve bir an önce kazanmaya başlamaktan yanayım." cevabını verdi.

'Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık'

Zorlu 90 dakikaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Fransız futbol adamı, ''Geçen sezondan değil bu sezondan bahsetmemiz lazım, her zaman kazanmak isteriz ama her zaman iyi oynayamayabiliyorsunuz. Biz Real Madrid'iz, hata yapma lüksümüz yok ama futbolda bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Herkesten çok oyuncularım kazanmak istiyor. Hepimiz fazlasıyla motiveyiz, Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık. Hangi durumda, hangi pozisyonda olduğumuzu biliyorum. Yarınki maç için 3 puan almalıyız. Bunun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Sergio Ramos'un açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten yıldız futbolcu ''Kesinlikle tecrübeli bir takımız, kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Kötü sonuçlar aldık son zamanlarda. Bu maçı çıkış olarak görüyoruz. Kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

'Zidane'ın saygıyı hak ettiğini düşünüyorum'

Zidane'ın geleceği ve Jose Mourinho ile ilgili sorulan soruya cevap veren tecrübeli oyuncu, ''Takımda Zidane'ı herkes çok seviyoruz. Birlikteyiz, kendisine güveniyoruz. Daha iyi sonuçlar almak isterdik, önümüzdeki maçlarda bunu başarmak istiyoruz. Sonuçlara bağlı olarak diğer teknik direktörlerin ismi geçiyor. Yarın kazanmak istiyoruz. Zidane'ın Real Madrid için yaptıklarından sonra biraz olsun saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Herkes istediğini düşünebilir. Ben bunlara saygı duyuyorum. Biz bunları aşmalıyız, sonuçta çok iyi bir takımız ve daha iyi işler yapabiliriz.'' dedi.

'Falcao çok büyük bir oyuncu'

Galatasaray'ın Kolombiyalı süperstarı Falcao'ya saygı duyduğunu vurgulayan Ramos, "Bizi çok iyi karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Türkiye'de çok büyük ambiyanslarda oynadık daha önce. Türkiye'de çok önemli taraftarları olan takımlara karşı oynadık. Falcao çok büyük bir oyuncu, oynaması durumunda bize karşı çok büyük bir tehlike teşkil edecektir." diye konuştu.