İspanyol devi Real Madrid'den ayrıldıktan sonra boşta bulunan Zinedine Zidane'ın yeni takımı merak konusu... Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği bilinen Zidane için bu yol Dünya Kupası sonrasına kadar kapalı gözükürken bugüne kadar karşı olduğu PSG fikrine sıcak bakmaya başladığı belirtiliyor.

PSG'nin Zidane'a olan ilgisi Mundo Deportivo tarafından sıklıkla gündeme getirilen bir iddiaydı. Zidane, Fransa'da PSG'nin başına geçme konusunda olumlu bir tutuma sahip değilken son dönemde bu ihtimale yeşil ışık yakmaya başladığı aktarılmakta.

Görüşmeler başladı

Foot Mercato'nun haberine göre Zinedine Zidane, PSG'ye daha önce kapattığı kapıları açmış durumda. Fransa'da Didier Deschamps'ın Dünya Kupası sonrasına kadar takımla olmasına kesin gözüyle bakılırken sonrasındaki süreç de bilinemiyor. Bugüne kadar PSG'den gelen görüşme taleplerini reddeden Zidane, artık teklifi dinlemeye hazırken ilk görüşme de gerçekleşti.

PSG'de şu anda Mauricio Pochettino dönemi yaşansa da takımın sergilediği performans, tatmin edici bulunmuyor. Zidane ile ilk temaslar da menajeri Alain Migliaccio aracılığıyla başladı.

Pochettino ile yolların ayrılması durumunda Marsilya'nın efsanesi Zidane, PSG'nin başına geçebilir.