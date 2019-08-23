Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar'ın Fransız ekibinden ayrılacağına yönelik iddialar son dönemlerde yeniden alevlenmişti. 27 yaşındaki oyuncuyla uzun bir süredir ilgilendiği öne sürülen Real Madrid'den de bugün yıldız isimle ilgili flaş bir açıklama geldi.

İspanyol devinin teknik patronu Zinedine Zidane, La Liga'nın ikinci haftasında Real Valladolid ile oynayacakları karşılaşma öncesinde dünyaca ünlü futbolcuyu kadrolarına katıp katmayacaklarına ilişkin bir soruya sitemkar bir yanıt verdi. Şu anda Neymar transferine odaklanmadıklarının altını çizen Zizou şu şekilde konuştu:

"Hep aynı şeyi soruyorsunuz. Oysaki şu an düşünmemiz gereken tek şeyin yarınki karşılaşma olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Elimdeki oyuncuların kim olduğu ortada ve yarın bir maça çıkacaklar. 2 Eylül'e kadar alacağımız ya da göndereceğimiz oyuncular olabilir. Zaten bu, her takım için geçerli. Ancak bu tarihe vurgu yapmamın nedeni, artık transfer sorusu almak istememem."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler