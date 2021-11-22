Premier Lig'in devlerinden Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer sonrası menajer arayışlarını sürdürüyor. Gündemin ilk sırasındaki isim olarak gösterilen Zinedine Zidane'ın bu göreve pek de sıcak bakmadığı aktarılmakta.

BBC Sport'un haberine göre Manchester United, Zinedine Zidane ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat Zidane'ın bu göreve sıcak bakmadığı belirtildi. Şu anda boşta olan Zidane'ın ismi Fransa Milli Takımı ve PSG'ye daha yakın olarak anılıyor.

Zidane'ın görev yapmaya sıcak baktığı belirtilen Fransa Milli Takımı'nın da PSG'nin de şu anda yola devam edilmesi planlanan teknik adamları bulunsa da Mauricio Pochettino'nun da ismi uzunca süredir Manchester United ile anılmakta.