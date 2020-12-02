Real Madrid, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 5. hafta maçlarında Shakhtar'a konuk oldu. İspanyollar, karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 57'de Dentinho, 82'de Solomon attı. Real Madrid'i İspanya'da da 3-2 yenen Shakhtar, evinde de 3 puana ulaşmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Real Madrşid teknik direktörü Zidane, istifayı düşünmediğini söyledi. Fransız teknik adam, "İstifa etmeyeceğim. Zor anlar yaşadık. Sonuç da kötü oldu. Bu gerçek ama devam etmeliyiz. İlk yarı harika geçti, ancak gol atamadık. Bir maç kaldı ve onu kazanmalıyız" dedi. Real Madrid, gruptaki son maçında evinde M'Gladbach ile karşılaşacak.



