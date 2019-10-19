La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, Real Mallorca ile oynayacakları lig maçı öncesinde kameraların karşısına geçti. Fransız teknik adamın gündeminde Mallorca deplasmanının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la karşılaşacakları dev mücadele de vardı.

Barcelona ile kozlarını paylaşacaklarını El Clasico'nun ertelenmesinin hiçbir şeyi değiştirmediğinin altını çizen Zizou, "Mallorca ile zorlu bir maça çıkacağız. Salı günüyse Galatasaray'a karşı çok daha zorlu bir müsabaka bizi bekliyor. Bu karşılaşmaların ardından El Clasico'ya hazır olacağız. Şu anda takım olarak üç maça da hazırız." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler