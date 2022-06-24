Real Madrid’in başından ayrılmasının ardından yaklaşık bir yıldır takım çalıştırmayan Fransız teknik adam Zinedine Zidane, L’Equipe’e konuştu. Fransız teknik adam, Fransa Milli Takımı’yla işinin bitmediğini, bir gün mutlaka takımın başına geçeceğini ancak bunun ne zaman olacağını bilmediğini söyledi. Oyuncu olarak formasını giydiği Fransa Milli Takımı’nı yönetmenin en büyük arzularından biri olduğunu belirtti.

Fransa Milli Takımı’nın başındaki Didier Deschamps’ın Katar’daki Dünya Kupası’nın ardından görevden ayrılabileceği ve Zinedine Zidane’ın ondan sonra göreve gelmek istediği iddia edilmişti. Hatta Paris Saint Germain’in takımın başına geçmesi için yaptığı teklifi de bu sebeple reddettiği de ortaya atılmıştı. Bu açıklamaların ardından bu iddialar da güçlenmiş oldu.

Fransa Milli Takımı başarılı geçirdiği son yılların ardından bu yıl Uluslar Ligi A1 grubunda Hırvatistan, Danimarka ve Avusturya’yla oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı.