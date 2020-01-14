Zinedine Zidane varsa kazanan belli!

Suudi Arabistan’da oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid’i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup etti. Böylece takıma son dönemde büyük başarılar kazandıran Zidane da, Real’deki hocalık kariyerinde çıktığı 9. finalde de kazanan taraf oldu.

İşte Fransız hocanın başarıları:

2016; Devler Ligi, UEFA Süper Kupa, Kulüpler Dünya Kupası, 2017; Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, İspanya Süper Kupa, Kulüpler Dünya Kupası, 2018; Şampiyonlar Ligi ve 2020; İspanya Süper Kupa.