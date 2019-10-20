Zinedine Zidane: 'Galatasaray maçı için tek seçeneğimiz var!'

La Liga'nın sekizinci haftasında Real Mallorca'ya 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, maç sonrasında salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelecekleri Şampiyonlar Ligi mücadelesiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Salı günü nasıl bir takımla karşılaşacağımız biliyoruz." diyen dünyaca ünlü Fransız teknik adam, "Galatasaray'ı yenmek için iyi bir maç çıkarmak zorundayız. Zira galibiyetten başka bir seçeneğimiz yok. Dolayısıyla kazanmaktan başka bir şeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı. Real, Devler Ligi'ndeki ilk iki maçında topladığı 1 puanla A grubunda son sırada yer alıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler