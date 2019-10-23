Zinedine Zidane: Galatasaray çok problem çıkardı

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray, sahasında konuk ettiği Real Madrid’e 1-0 kaybetti.

İspanyol basınının Galatasaray maçını son şansı olarak işaret ettiği Zinedine Zidane, maçın ardından şunları söyledi:

“Galatasaray, taraftarı arkasına alarak bize sayısız problem çıkardı. Bireysel anlamda önemli oyuncuları var. Şiddetli bir oyun yaşadık ama çok pozisyona girdik. Buradan 1-0’la çıkmak zordu ama bunu başardık. Belki 3 tane atmalıydık bugün. Kalecimiz Courtois’nın ilk çeyrekte çıkardığı toplar, rakip forvetlerin etkisiz kalmasına yol açtı. 1 gole üzüldük daha çok atmalıydık. Spekülasyonlar her zaman olur. Madrid gibi büyük bir takımda çalışıyorsanız baskıyı hep hissedersiniz. Ama çalışmaya ve konsantre olmaya devam ederek, maçı kazanırsınız.”