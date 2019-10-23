Zinedine Zidane: Galatasaray çok problem çıkardı

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray’ın taraftar desteğiyle kendilerine problem çıkardığını belirtti.

23 Ekim 2019, Çarşamba 06:01
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Zinedine Zidane: Galatasaray çok problem çıkardı

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray, sahasında konuk ettiği Real Madrid’e 1-0 kaybetti.

İspanyol basınının Galatasaray maçını son şansı olarak işaret ettiği Zinedine Zidane, maçın ardından şunları söyledi:

“Galatasaray, taraftarı arkasına alarak bize sayısız problem çıkardı. Bireysel anlamda önemli oyuncuları var. Şiddetli bir oyun yaşadık ama çok pozisyona girdik. Buradan 1-0’la çıkmak zordu ama bunu başardık. Belki 3 tane atmalıydık bugün. Kalecimiz Courtois’nın ilk çeyrekte çıkardığı toplar, rakip forvetlerin etkisiz kalmasına yol açtı. 1 gole üzüldük daha çok atmalıydık. Spekülasyonlar her zaman olur. Madrid gibi büyük bir takımda çalışıyorsanız baskıyı hep hissedersiniz. Ama çalışmaya ve konsantre olmaya devam ederek, maçı kazanırsınız.” 

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