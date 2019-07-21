Zinedine Zidane ayrılığı resmen açıkladı! Gareth Bale...

Real Madrid'de bir devir sona eriyor. İspanyol devinin teknik direktörü Zinedine Zidane, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih'e 3-1 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada 2013 yazında Tottenham Hotspur'dan tam 101 milyon euro karşılığında transfer edilen Gareth Bale'ın takımdan ayrılacağını duyurdu.

Zizou, Galli futbolcunun neden oynamadığına yönelik soruya verdiği cevapta "Kendisi, takımdan ayrılmaya çok yakın. Umarız kısa süre içinde gider. Zira bu, her iki taraf için de en iyisi olur. Benim kendisiyle hiçbir kişisel problemim yok. Ancak takımın değişmesi adına bazı kararları almak zorundayız. Bu karar da hem bana hem de durumu anlayışla karşılayan oyuncuya ait. Şu anda başka bir kulübe gitmesi için uğraş veriyoruz." ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki teknik adamın bu sözlerine Bale cephesinden gelen yanıt ise sert oldu. 30 yaşındaki kanat forvetin menajerliğini yürüten Jonathan Barnett, Agence France-Presse'e verdiği demeçte "Zidane'ın yaptığı tek kelimeyle rezillik. Real'e bu kadar katkı sağlamış bir oyuncuya karşı hiç saygısı yok. Öte yandan transfer için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler