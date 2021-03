Dünyadaki en popüler oyunlardan biri olan League of Legends sahip olduğu çok sayıdaki karakterleri ve eşsiz evreni ile oyuncuları büyülüyor ve herkesin ilgisini çekiyor. League of Legends evreni efsanevi şampiyonlarla dolup taşıyor. League of Legends evrenindeki en çok tercih edilen şampiyonlardan biri de Zaman Bekçisi Zilean olarak karşımıza çıkıyor.

Zilean Kimdir?

Çok önceden Urtistan adında ihtişamlı bir şehir vardı. Ama korkunç Rün Savaşı sonrasında yıkıldı ve yok olup gitti. Bu şehirden canlı tek bir kişi çıktı. O kişi de Zilean idi. Zilean zamanı bir takıntı haline getirmişti ve şehrin saat kulesinde oturuyordu. Zilean büyük bir savaşın geldiğini görüyor, savaşı barışcıl bir şekilde çözmek için türlü hamleler üzerine düşünüyordu. Ama Zilean saplantı haline getirmiş olduğu zamanda takıldı kaldı ve savaş gerçekleşirken farketmedi.

Zilean kendine geldiğinde bütün Urtistan harabeye dönmüştü. Savaşı yenen taraf bilinçli olarak sadece Zilean'ın bulunduğu saat kulesine bir şey yapmamıştı. Çünkü Zilean'ın pişman olduğunu görmek onları mutlu ediyordu. Zilean zaman bozunması nedeni ile ölümsüzlüğü yakalamıştı. Zilean'ın zihni anılar arasında geziniyor ama hiçbir şeyi etkileyemiyordu. Bu onun için büyük bir lanetti.

Lanetin en kötü tarafı Zilean'ın bir an için Urtistan kentinin en ihtişamlı anına gitmesi hemen sonrasında ise harabe olduğu ana geri gelmesiydi. League of Legends evreninde sadece çok güçlü büyüdarlar bu lanetin etkisini geçirebilirler. Zilean da tam olarak bu yüzden Lig'e katıldı ve lanete bir tedavi aramaya başladı.

Zilean Karakter Özellikleri

Roller: Büyücü , Destek

Riot Point: 585

Can: 5,44 (her seviye için +0,5)

Can Yenileme: 5,44 (her seviye için +0,5)

Mavi Öz: 1350

Saldırı Gücü: 51,64 (her seviye için +3)

Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye için + %2,13)

Zırh: 19,134 (her seviye için +3,8)

Hareket Hızı: 335

Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)

Zilean Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: PRO SUP

Zilean Mevcut Rün Rehberi;

Peksimet Teslimatı

Sihirli Pabuçlar

Kondisyon

Yaşam Kaynağı

Muhafız

Canlandır

Zombi Totem

İnsafsız Avcı

Aşırı Büyüme

Zilean Yenilenen Rün Rehberi;

Yüzelik

Büyücülük

İlham

Kızart

Kozmik Sezgi

Zaman Büken Karışım

Aery'i Çağır

Mana Akışı Yüzüğü

+5 Zırh

+10 Değişken Kuvvet

Mid Zilean İtemları (Build)

Buzdiş

Mikael'in Kazanı

Kefaret

Sihirbaz Pabuçları

Demir Solari'nin Broşu

Robadin'in Şapkası

Zilean Counter Şampiyonlar (Pickler)

Zilean'ın Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Zed

Yasuo

Zac

Darius

Katarina

Zilean'ın Zayıf Olduğu Şampiyonlar;

Blitzcrank

Sivir

Lux

Morgana

Annie

Zilean Yetenekleri

Zaman Kumbarası: Zilean zamanı biriktirebilir. Dostu olan kahramanlara biriktirdiği zamanı aktararak seviye yenilemelerine yardımcı olabilir. Bunun için dost şampiyonun seviyesini yenileyecek kadar zaman biriktirmiş olması gerekir. Zilean başlarına verdiği deneyim miktarında deneyim kazanır. Bu özelliği saldırı amaçlı kullanamaz.

Başa Sar: Zilean temel büyülerin bekleme sürelerini azaltabilir.

Zaman Kayması: Zilean dostu olan bir şampiyona koruyucu bir rün atayabilir. Dost şampiyon öldürülürse Zilean zamanı geri sararak dostunu tekrar hayata döndürebilir.

Saatli Bomba: Zilean hedeflediği alana bir bomba fırlatır ve bombayı şampiyonlara sabitleyebilir. Bomba fırlatıldıktan 3 saniye sonra patlar ve bütün alana hasar verir. Eğer bir saatli bomba başka bir saatli bomba tarafından patlatılırsa hasar gücü daha fazla olur.

Zamanı Bük: Zilean bir süreliğine zamanı bükebilir ve rakiplerin yavaşlamasını sağlar. Dost şampiyonların ise hareket hızını artırır.

Zilean Kostümleri

Klasik Zilean

Hippi Zilean

Kanlı Ay Zilean

Yaşlı Aziz Zilean

Shurima Çöllü Zilean

Zaman Makinesi Zilean