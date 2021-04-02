Fransız futbol efsanesi Zinadine Zidane'nin kendisi gibi futbolcu olan oğlu Enzo Zidane, Amerika'da futbol yaşamını sürdürebilir.

ESPN'nin haberine göre 26 yaşındaki futbolcu, sezon öncesi David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami ile deneme antrenmanına çıktı. Enzo'nun Inter Miami ile bu aşamada sözleşme imzalayıp imzalamayacağı netlik kazanmış değil.

Şu anda kulübün MLS'deki ikinci sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Inter Miami'de yeni teknik direktör Phil Neville, ilk kez takımın başında yer alıyor.

6 aydır kulüpsüz

Juventus altyapısında futbola başlayan Enzo, Real Madrid'in gençlik akademisinde yetişti. Ancak Real Madrid'in A takımına çıkma başarısı gösteremedi. İspanyol ekibi Alaves'de forma giydikten sonra İsviçre'nin ve Portekiz'in alt lig ekiplerinin formasını giydi. Son olarak İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'nın kadrosunda yer alan Fransız futbolcu, Ekim 2020'den beri herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı.