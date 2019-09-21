Zidane'a kovulması durumunda rekor tazminat

Sezona kötü başlangıç yapan Real Madrid, teknik direktörü Zinedine Zidane ile yollarını ayırırsa Fransız efsaneye 80 milyon Euro tazminat ödemesi gerekecek.

21 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Zidane'a kovulması durumunda rekor tazminat

İspanya Ligi’nde şu ana kadar yenilgi yüzü görmemesine rağmen beklentilerin altında bir performans gösteren ve Galatasaray’ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunda PSG’ye 3-0 mağlup olan Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane’ın kovulması çok zor gözüküyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre eğer Real Başkanı Florentino Perez, zor durumda kalıp, yeniden takımın başına getirdiği Fransız hocayı kovmak isterse, hocasına tazminat olarak 80 milyon Euro (505.6 milyon TL) ödemek zorunda kalacak. 

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