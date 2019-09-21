İspanya Ligi’nde şu ana kadar yenilgi yüzü görmemesine rağmen beklentilerin altında bir performans gösteren ve Galatasaray’ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunda PSG’ye 3-0 mağlup olan Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane’ın kovulması çok zor gözüküyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre eğer Real Başkanı Florentino Perez, zor durumda kalıp, yeniden takımın başına getirdiği Fransız hocayı kovmak isterse, hocasına tazminat olarak 80 milyon Euro (505.6 milyon TL) ödemek zorunda kalacak.