Messi, Barcelona'dan ayrılmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı. İspanyol basınında Arjantinli yıldızın yeni bir maceraya atılacağını iddia eden haberlerin sayısı son günlerde artmaya başladı.

Barcelona, 33 yaşındaki oyuncunun futbolu Katalan ekibinde bırakmasını isterken Real Madrid cephesi de ezeli rakibiyle aynı görüşte.

Barcelona'nın 4 puan önünde lider durumda bulunan başkent ekibi, La Liga'nın marka değeri için Messi'nin takımında kalmasını diliyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Ne olacağını bilmiyorum ama Messi'nin Barcelona'dan ayrılmamasını umuyoruz. O bu ligin en önemli figürü ve biz en iyilerin La Liga'da olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İspanyol kulüpleri, Cristiano Ronaldo'nun ardından Messi'nin de başka bir ülkeye gitmesinin La Liga'nın marka değerini düşürmesinden endişe ediyor.

Bu yüzden başta Real Madrid olmak üzere tüm kulüpler, Arjantinli oyuncunun takımında kalmasını bekliyor.

Messi'nin Barcelona ile 1 yıl daha mukavelesi olmasına rağmen deneyimli oyuncu sözleşmesini istediği zaman feshetme hakkını elindebulunduruyor.

Kaynak: TRT Spor