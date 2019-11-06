Zidane: Harika bir maç olacak

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısına katıldı. Karşılaşmadaki beklentilerine yönelik açıklamalar yapan Fransız çalıştırıcı, “Evimizde taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu maç için heyecanlıyız. Bizim maçlara yaklaşımımız hep aynı. Galatasaray maçında da aynı olacak. Final ya da değil, biz bunu düşünmüyoruz. Harika bir maç çıkarma hedefindeyiz” dedi.

‘Bale’a günaydın diyorum!’

Gareth Bale’ın sakatlık durumuyla ilgili soruları da cevaplayan Zidane, “Bizde takımla çalışacak seviyeye gelmedi ama Galler Milli Takımı çağırırsa gidebilir. Buna hakkı var, biz bu konuya karışamayız. Şu an kadroda değil, söyleyebileceğim tek şey bu. Bale’in Giggs ile ne konuştuğunu bilmiyorum. Ben Bale’in sezon sonuna kadar kalmasını istiyorum” diye konuştu. Zidane ayrıca Bale ile ilişkisinin sorulması üzerine, “Her sabah birbirimize ‘günaydın’ diyoruz” şeklinde esprili bir cevap verdi.

‘Mbappe neden olmasın’

PSG’den Mbappe’nin transfer edilme ihtimali hakkında da konuşan Zidane, “Mbappe kendi geleceğine kendisi karar verebilir. Şu anda PSG’de ve neler olacağını göreceğiz. Hayalinin Real Madrid’de oynamak olduğunu daha önce çok kez söyledi” ifadelerini kullandı.

Taraftara mesaj yolladı

Diğer taraftan Real Madrid taraftarına seslenen Zidane, “Size ihtiyacımız var. Zor zamanlarda daha çok ihtiyacımız var. Haydi gelin ve bu oyuncuların iyi iş çıkarmasına yardımcı olun” dedi. Zidane son olarak VAR teknolojisi hakkında, “Genel olarak pozitif bir sistem. Ancak hakemlerin verdikleri kararlarda farklılıklar var. Bazen VAR’da izleniyor, bazen izlenmiyor. Elle oynama oluyor, bu fark edilmiyor. Bize de oldu. Zamanla daha az tartışılmasını umuyorum” açıklamasını yaptı.