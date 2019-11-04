Zidane Galatasaray planını yaptı

Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray’ın, çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Real Madrid, İspanya Ligi’nde önceki gün sahasında Real Betis’le golsüz berabere kaldı. İlk maçta İstanbul’da Sarı-Kırmızılılar’ı 1-0 yendikten sonra ligde Leganes’i 5-0’la geçen teknik direktör Zinedine Zidane’ın öğrencileri, Betis karşısında puan kaybı yaşayarak, bu sezon ilk kez resmi maçlarda üst üste 3 kez galip gelme şansını da kaçırdı. Zorlu maçlar oynadıklarını belirten Zidane’ın planının, Cim Bom önünde Bernabeu’da, İstanbul’da kazanan takımı bozmamak olduğu öğrenildi.

Bale ve James idmana katılmadı

Ancak Fransız hocanın, Türk Telekom’da sakatlığı sebebiyle oynatmadığı Luka Modric’e, tek bir değişiklik yaparak ilk 11’de şans verebileceği konuşuluyor. Modric’in, Federico Valverde’nin yerine orta alanda Casemiro ve Kroos’la birlikte oynama ihtimali bulunuyor. Bu arada Real’in dün yaptığı antrenmana sakatlığı devam eden Gareth Bale’in yanı sıra ikinci kez baba olan James Rodriguez katılmadı. James’in, Galatasaray karşılaşmasında kadroda olacağı bildirildi.

‘Galatasaray’ı yenmek zorundayız’

Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtuis, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu. Real Betis ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Belçikalı file bekçisi, “Galatasaray’a iyi hazırlanacağız ve kazanmak zorundayız” dedi. Courtuis kendi performansıyla ilgili de, “Düşüşte değilim ama harika olduğumu da düşünmüyorum” değerlendirmesi yaptı.